台導彈部隊影片 揭監控山東號

【本報綜合報道】台灣國防部上周三晚公布，中國大陸解放軍海軍山東號航空母艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域展開首次西太平洋航訓，台軍海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握山東號編隊動向、嚴密監控。在解放軍昨日開始圍台軍演之際，台灣國防部公開一段展示各型導彈部隊戰備狀況的影片，其中曝光了台軍日前監控山東號的畫面。

台灣國防部在影片中批評大陸東部戰區宣布執行戰備警巡及演習，以台灣總統蔡英文過境美國為藉口實施軍演，嚴重破壞區域和平、穩定及安全。影片展現台軍各型導彈部隊的戰備狀況，同時包括台軍日前在海上監控山東號的畫面。台媒昨日報道稱，台灣國防部在山東號離開母港後就立刻掌握動向，今次是山東號首次進入西太平洋遠洋訓練，亦是第21次航訓，目前未發現航母上有戰機起降。

疑軍機音爆 嚇煞寧波市民 另一方面，浙江寧波市上周五有多名民眾發文稱，當日中午在北侖區聽到兩聲巨響，更有人直言連玻璃都在震動。北侖區政府辦公室當晚回應稱，經調查核實，中午的巨響是飛機超高速飛行時產生的音爆。資料顯示，超音速飛行的飛機在聲速飛行的特殊情況下，會發出聽起來與爆炸聲一樣的巨大聲響，被稱作音爆，這是發生在自然界的一種物理現象。