反擊蔡英文麥卡錫會面 解放軍圍台演練3天

台灣總統蔡英文過境美國加州洛杉磯會晤美國眾議院議長麥卡錫，令台海局勢急速升溫。蔡英文前晚返抵台灣後，中國大陸解放軍東部戰區昨日宣布舉行一連3日包圍台島戰備警巡及「聯合利劍」演習，其後公開首日演練畫面。台媒指出，台灣國防部已緊急召回台軍三軍部隊所有主官回到營區坐鎮應變。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，東部戰區昨日起至明天按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。施毅強調，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衞國家主權和領土完整的必要行動。

解放軍公開的畫面可見，東部戰區接令後，戰區陸軍遠程箱式火箭炮，海軍驅逐艦、導彈快艇，空軍殲擊機、轟炸機、干擾機及加油機等軍機，以及火箭軍常規導彈火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。另官媒從發布片段顯示，東部戰區亦出動鷹擊12B超音速反艦導彈，參與包圍台島戰備警巡及「聯合利劍」演習。

昨日的演練重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取海權、制空權、制訊息權能力，任務同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。關注軍事動向的網友指東部戰區陸軍於平潭執行演習任務，與去年8月解放軍朝台海中線射擊火箭炮陣地位置一樣，去年使用的是一彈箱4枚370毫米火箭彈，今次是5枚300毫米火箭彈。

大陸45架次軍機飛台西南空域 台灣國防部表示，解放軍昨日編組軍機、軍艦，分自北、中、南逾越海峽中線，截至昨午4時偵獲殲10戰機、殲11戰機及殲16戰機等型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域計45架次；9艘次解放軍軍艦。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控、應處。

台軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，全力捍衞台灣安全。台方認為近年來解放軍持續派遣機、艦進入台海，已對區域情勢造成威脅，此次以蔡英文出訪過境美國為藉口實施軍演，已嚴重破壞區域和平、穩定及安全。台軍將以沉着、理性和嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控。

解放軍演訓被指備戰形態 台政府高層人士向台媒透露，解放軍近年演訓已轉向備戰形態，台軍嚴陣以待，可能會有解放軍軍機採取大機隊編隊飛行進入台灣防空識別區，以及多艘解放軍軍艦編組逼近台灣24海里範圍航行，全台的防空導彈丶反艦導彈都會戒備，隨時因應狀況進行監控丶追瞄及應變，強調台軍有能力全天候掌握解放軍海空軍及火箭軍的演訓動向。

兩棲艦福建附近實彈演練 去年8月，時任美國眾議院院長佩洛西無視北京警告訪台後，解放軍東部戰區亦實施包圍台島演訓。另外，大陸上周五深夜宣布當日起的約兩周內在福建福州及距離台灣最近的平潭海域，進行7日的實彈射擊訓練，期間禁止一切船舶進入。一艘解放軍兩棲登陸艦昨日早上在福建省東部沿海的羅源灣對出海域，進行實彈射擊演練。本報綜合報道