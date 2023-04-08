兩岸國際

印度警自彈自唱
印度德里一名警員近日手持結他，在車內彈奏，翻唱多首熱門電影歌曲。他在片中盡顯音樂才華，與其他警員嚴肅執法形象大有不同，難怪吸引大量關注。有網民讚揚警員充滿才華之餘，也欣賞對方成為警員，為國家效力。
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