美學區組管弦樂團 連繫師生妙韻廣傳

美國科羅拉多州懷德菲爾德第3學區自1997年起便推出了一項管弦樂團項目，經過多年蓬勃發展，如今不僅教師隊伍愈發壯大，喜歡音樂的學生也愈來愈多，透過音樂將學區學生聯繫到一起。

管弦樂團項目由梅薩里吉高中（Mesa Ridge High School）1997年創立時同步推出，因全美僅有20%的公立學校有管弦樂團課程，所以非常罕見。該學區內的懷德菲爾德高中樂團總監米勒（Sara Miller）表示，管弦樂團項目起初非常小，只有3位樂團老師。透過多年的合作和社區發展，才發展成今天的模樣。

學生指演奏可消除煩惱 面對即將舉行的州級比賽，梅薩里吉高中管弦樂團老師諾布爾（Jenna Noble）直言成績並不重要，她稱自己考慮的是如何能讓團隊獲得最好的體驗，並讓這段經歷變得難忘。樂團小提琴手學生菲利普斯（Sariyah Phillips）形容，樂團就像第二個家，彼此十分親密，這是有史以來最好的事情。她稱每次演奏音樂時，煩惱都會自動消除，因此十分喜歡樂團。本報綜合報道