西維州被禁按性別組校運動隊

【本報綜合報道】美國西維珍尼亞州於2021年實施新法例，要求公立學校運動隊按學生出生性別組隊，一名12歲變性女生以規定違憲及聯邦法律為由入稟阻止，法院頒令暫緩措施。州檢察官上訴至聯邦最高法院尋求推翻下級法院禁令，最高法院周四駁回請求。

12歲變性女母親入稟

涉事法例要求包括大學在內的公立學校需按學生生理性別組成運動隊伍，變性女中學生佩珀‧傑克遜（Becky Pepper-Jackson）及其母親入稟指新例基於性別和跨性別身份進行歧視，違反美國憲法第14條修正案對法律平等保護的保障，以及民權法第九條關於禁止在教育中基於性別的歧視。州檢察官在法庭文件指出，該州可以合法地按性別而不是性別認同分配運動隊，男性和女性之間的生物學差異正是這些獨立團隊存在的原因。