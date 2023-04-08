韓國防部：平壤隨時第7次核試

加反潛巡邏機部署日本

國防部強調，南韓政府正加強對北韓豐溪里地區的監視工作，若朝方強行核試，將制訂反映韓美同盟強烈反制意志的軍事應對方案，但無交代具體方案，只列舉韓美聯合武力示威的選項，以達到震懾效果。韓軍亦認為，北韓本月準備發射軍事偵察衞星，持續改良固體燃料和液體燃料導彈性能，以發展核武投射手段。南韓將持續推動提升對朝延伸威懾執行力，加強美軍戰略資產出動頻率和強度等。防長李鍾燮則強調韓軍有能力探測北韓水下滲透戰力，對於有輿論指北韓早前公開的海嘯核無人潛水攻擊艇可能類似俄羅斯波塞冬核動力無人潛航器，李鍾燮認為把兩者混為一談是不合適。