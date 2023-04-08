美軍阿富汗急撤 調查歸咎特朗普

【本報綜合報道】以美軍為首的聯軍於2021年8月狼狽撤出阿富汗，並導致由西方扶植的阿富汗政府迅速倒台，由塔利班掌權。白宮國家安全委員會周四公開機密調查報告摘要，主要把混亂撤軍歸咎於前總統特朗普，沒有為美國和塔利班達成的撤軍協議做好規劃安排。

報告把美軍在阿富汗撤離和疏散行動的混亂，歸咎於有缺陷的美國情報和軍事評估，評估沒有預視塔利班接管阿富汗政權的速度，截至2021年5月，特朗普政府的評估仍然是阿富汗首都喀布爾可能要到2021年底、即美軍撤離後，才會面臨嚴重壓力。

毀難民服務 積壓移民申請 報告又指，可供總統拜登執行從阿富汗撤軍的選項受到前總統設定的嚴苛條件限制，特朗普政府沒有提供如何進行最後撤離或撤離美國公民和阿富汗盟友的計劃，並破壞了難民支持服務，導致數以千計為美國政府工作的阿富汗人申請特殊移民簽證的程序中斷，留下大量積壓的申請。

國家安全委員會發言人柯比為拜登政府辯護，指報告目的不是追究責任，而是了解事件。被問及拜登是否需為撤軍亂象負責，柯比稱拜登作為總司令，他肩負起他所下達命令的責任。報告全文將呈交國會兩院，眾議院外交關係委員會主席麥考爾指摘拜登下令撤軍，需為失敗的規劃和撤離負責。