Tesla員工疑拍下馬斯克潛水車

【本報綜合報道】英媒周五報道，美國電動車製造商Tesla的員工曾私下傳閱Tesla電動車內置鏡頭拍到的畫面，包括男子赤身露體走近車輛，以及疑似屬於Tesla行政總裁馬斯克的潛水車。Tesla未回應報道，而公司網站聲稱電動車的內置鏡頭是用於輔助駕駛，是專為保護用戶隱私而設計。

報道聯繫300多名過去9年間曾在Tesla工作並參與開發Tesla自動駕駛系統的前員工，其中10多人匿名爆料指，多名員工曾於2019年至2022年間，透過內部通訊系統私下分享車內鏡頭影片和畫面，包括車禍和公路暴怒事件、狗隻圖片和有趣路牌等，以供閒聊和取樂。

匿名內置鏡頭紀錄 Tesla客戶私隱聲明列明其內置鏡頭紀錄保持匿名，但有前員工透露他們工作用的電腦程式可以顯示鏡頭紀錄位置，可能暴露車主的居住地。有人更指可以看到車主的車庫和私人財產，約3年前有員工發現電動車鏡頭拍到一輛獨特潛水車，公開資料顯示該車由馬斯克在2013年買下。馬斯克未有回應。