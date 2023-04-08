法反退休改革罷工 200萬人參與

【本報綜合報道】法國多個工會周四發動第11輪全國大罷工及抗議活動，反對政府推行退休改革計劃，將退休年齡由62歲提高至64歲。工會表示，全國有約200萬人參與示威，內政部則稱有57萬人參加。巴黎警方稱，數十名警員在衝突中受傷，十多人要送院，至少30名示威者被捕。

巴黎4200警戒備 拘30示威者 警方在全國部署超過1.1萬人戒備，當中首都巴黎有4,200名警員執勤。巴黎示威出現暴力行為，有示威者在市內破壞，又向警員投擲石塊、玻璃樽及雜物，警方則發射催淚彈驅散。總統馬克龍在2017年慶祝進身第二輪總統選舉投票時曾光顧的餐廳被示威者襲擊，部分玻璃被打破，戶外頂篷着火；亦有示威者闖入里昂銀行前總部大樓施放煙霧彈。

今次罷工對交通的影響較之前輕微，巴黎地鐵幾乎維持正常服務，巴士和電車服務毫無影響；約有100名示威者周四早上堵塞一條通往戴高樂國際機場客運大樓的道路，但機場航班無受影響。教育部則說，不足8%的教師參與罷工，人數比以往少。工會號召下星期再次罷工抗爭。