哈馬斯鄰國發炮襲以

耶城衝突升級 17年來最大規模 自以色列軍警周三驅趕耶路撒冷聖殿山阿克薩清真寺巴勒斯坦人信眾，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯不斷互相施襲。以軍周五出動戰機空襲黎巴嫩南部和加薩多個目標，哈馬斯繼續從黎巴嫩發射火箭炮，打擊以色列南部城鎮，被視為黎巴嫩17年來所發動的最大規模攻擊。

以軍周四指，哈馬斯當天從黎巴嫩至少發射34枚火箭炮攻擊以色列，以軍防空系統攔截其中25枚，有6枚落在以色列境內。聲明強調，哈馬斯將為侵犯以色列國家安全付出代價，並認為黎巴嫩政府應為境內發射的火箭炮負責。至周五，以軍派戰機空襲摧毀加薩一個地下武器生產基地、3個武器生產基地和一條哈馬斯隧道，以及位於黎巴嫩南部的哈馬斯基礎設施目標。

聯合國派員斡旋 今次衝突被認為是自2006年以來，以色列和黎巴嫩邊境最嚴重的暴力事件，當時兩國爆發一系列衝突，在以色列被稱為第二次黎巴嫩戰爭，黎巴嫩則稱之為七月戰爭。當年的衝突造成1,200名黎巴嫩及165名以色列人死亡。

今次衝突時值猶太人慶祝逾越節及回教齋戒月，巴人呼籲信眾登上阿克薩清真寺朝拜，以軍預計周五將有約10萬名信眾登上聖殿山。聯合國敦促各方保持最大程度克制，避免緊張形勢升級；聯合國駐黎巴嫩臨時部隊警告局勢有嚴重升級風險，已派出特派團團長兼部隊指揮官拉薩羅與雙方官員交談，雙方均表明不願交戰。本報綜合報道