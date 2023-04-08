美俄官員會晤 商討記者被拘

俄羅斯外交部表示，副外長里亞布科夫周四與美國駐俄大使特雷西會面，討論了《華爾街日報》記者、美國公民格爾什科維奇（Evan Gershkovich）在俄羅斯被捕一事。格爾什科維奇上周四被捕，俄方指他在美國政府的指示下，以新聞記者身份作掩護，在俄收集一家軍工企業的資訊。（綜合報道）