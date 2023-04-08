兩岸國際

美俄官員會晤 商討記者被拘

俄羅斯外交部表示，副外長里亞布科夫周四與美國駐俄大使特雷西會面，討論了《華爾街日報》記者、美國公民格爾什科維奇（Evan Gershkovich）在俄羅斯被捕一事。格爾什科維奇上周四被捕，俄方指他在美國政府的指示下，以新聞記者身份作掩護，在俄收集一家軍工企業的資訊。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc