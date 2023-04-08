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自衞隊直升機墜海 10人失聯
日本陸上自衞隊一架黑鷹直升機周四在沖繩縣宮古島附近失蹤，機上的第8師團長坂本雄一陸將等10人生死未卜。陸上自衞隊昨日指，相信直升機可能墜海，已在海面發現疑似殘骸。自衞隊上一次最致命的飛行意外發生於2016年，一架U125型軍機在鹿兒島縣山區墜毀，造成6人死亡。（綜合報道）
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