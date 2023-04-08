俄白擴大防務合作 加強聯盟安全

【本報綜合報道】俄羅斯和白羅斯聯盟國家最高國務委員會會議周四在莫斯科舉行，俄羅斯總統普京和白羅斯總統盧卡申科共同主持會議。普京在會上指出，兩國將加強在國防和安全等領域的合作，同時着手制訂俄白聯盟國家安全構想。

克里姆林宮稱，會議討論了2021年至2023年落實建立俄白聯盟國家條約基本方向的執行進展，以及俄白28個行業的一體化計劃文件的制訂情況。普京表示，俄白將繼續加強在國防和安全領域的合作，並擴大軍事技術領域的合作。他強調，面對日益緊張的外部局勢以及針對俄白的制裁和訊息戰，雙方將着手制訂聯盟國家安全構想，繼續加強聯盟國家安全體系。

經濟部門一體化 普京說，俄白正在形成統一的產業政策，在關鍵經濟部門的一體化方面取得了重大成就，極大加強了國防、科技、教育、人文和其他領域的合作。俄白未來將繼續加強能源一體化，推進建立兩國統一的石油和天然氣市場，簽署統一電力市場的協議。盧卡申科表示，聯盟國家已建立起有效的國防和安全體系，區域性聯合部隊和統一的區域防空系統正在成功運作。