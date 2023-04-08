英王撐研究王室與奴隸交易

【本報綜合報道】距離英國國王查理斯三世加冕典禮尚餘一個月之際，英國白金漢宮周四表示，查理斯三世支持研究歷史上英國王室與跨大西洋奴隸貿易之間的關係，有關研究預計在2026年完成。

料2026年完成

王室發言人表示，查理斯三世繼承王位以後，會繼續履行承諾，以「魄力和決心」，加深理解奴隸制的影響。白金漢宮表示，學術界將有更多機會接觸王室檔案，而查理斯三世「非常認真地」對待這事情。查理斯三世未登基之前，去年曾在一次英聯邦領導人會議上表示，為了「釋放我們共同未來的力量，我們也必須承認塑造我們過去的錯誤。」但當時他並沒有就王室參與人口販運道歉。