習近平馬克龍廣州會晤

【本報綜合報道】正在中國國事訪問的法國總統馬克龍昨日下午轉抵廣東省廣州市訪問，期間與國家主席習近平在廣州松園舉行非正式會晤。

習近平在廣州松園水岸迎接馬克龍，兩國元首握手後一同在庭園散步，不時駐足交談，觀賞嶺南園林的獨特景致。同日較早前，馬克龍亦到訪中山大學並發表講話，上台後分別用普通話和粵話說出「大家好」、「第一個在任法國總統訪問廣東」等字句。

於年內舉行戰略對話 中法兩國昨日發表聯合聲明，指習近平與馬克龍決定在2018年及2019年的3份聯合聲明基礎上，為中法合作開闢新前景，為中國與歐盟之間關係尋求新動能。雙方同意加強政治對話，促進政治互信，包括中法將延續兩國元首年度會晤機制，並於年內舉行戰略對話、高級別經濟財金對話和高級別人文交流機制會議等。

至於俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日表示，中法領導人接觸很重要，俄方關注所有相關消息。他指中國是一個嚴肅大國，有自己獨立立場，不會因外部影響而快速改變自己立場。