援烏反攻計劃外洩 美軍徹查

內藏部隊武器 訓練時間表 美國政府高官周四透露，社交網本周流傳一份機密文件，列出美國和北約加強烏克蘭軍隊能力反攻俄羅斯的秘密計劃，以及對俄烏戰況的評估，華府官員努力刪除流出文件未果。五角大樓副發言人辛格周四指得悉事件，正在審查。外界警告文件內容可能曾被修改，呈現俄羅斯的虛假訊息。

一份標示為最高機密的文件顯示，美國和烏克蘭截至今年3月1日對烏軍可能需要行動的看法。另一份文件列出烏軍部隊組成和裝備，以及由今年1月至4月的訓練時間表。外洩內容包含組建12個烏克蘭戰鬥旅的摘要，其中9個由美國和其他北約成員國訓練和支援，需要250多輛坦克和350多輛機械化車輛。當中6個旅在上月31日前就緒，其餘旅將在本月底前準備就緒。文件也提及烏軍使用M142高機動多管火箭系統（HIMARS）的彈藥消耗速度。

外界警告文件或曾修改 美國海軍分析中心（CNA）的俄羅斯研究主任科夫曼（Michael Kofman）認為，應注意俄羅斯消息來源的真實性。流出文件中指僅有1.6萬至1.75萬名俄羅斯士兵喪生，烏克蘭則有多達71.5萬名士兵陣亡，數據與美國國防部和分析人士估計的不符。美媒則認為，文件洩露勢必損害烏克蘭和美國情報共享。

烏軍攻擊南部俄佔城市 另外，烏克蘭近日加強攻擊俄烏開戰早期淪陷的南部梅利托波爾市，該市位處對克里米亞的關鍵補給線，是烏軍春季反攻的潛在首要目標。梅利托波爾市原市長費多羅夫（Ivan Fedorov）周四指，市內一個機場附近的俄軍基地遇襲，這是近日第3次攻勢，當地一個火車站和一個軍用機場在周三亦受襲。

在烏克蘭東部巴赫木特，俄羅斯瓦格納僱傭兵集團始創人早前宣稱已奪下當地，惟他周四承認烏軍仍未撤走，並從巴赫木特西部地區組織防守，先是利用鐵路，之後是在建有高樓的區域。俄軍則面對3個問題，分別是缺乏恰當的有組織指揮、側翼薄弱和彈藥不足。本報綜合報道