澳洲禁政府手機用TikTok 華斥歧視無益國安

【本報綜合報道】澳洲禁止聯邦政府行動裝置安裝中國短片分享程式抖音國際版TikTok，中國商務部美洲大洋洲司負責人周五批評澳洲把TikTok與其他社交媒體平台區別對待，採取歧視性的限制措施，無益於維護澳洲的國家安全，反而有損國際社會對當地營商環境的信心，損害澳洲企業和民眾的自身利益。

美洲大洋洲司強調，中國政府一貫鼓勵企業按照市場原則和國際經貿規則開展運營，遵守所在國法律法規，敦促澳方公平公正對待各類企業，提供開放、透明、非歧視的營商環境，為發展中澳經貿合作營造有利氛圍。

敦促公平對待 澳洲於周二宣布禁止官方設備安裝TikTok，司法部長德雷福斯（Mark Dreyfus）稱是根據情報機構的建議推出禁令，將盡快實施，亦會按情況豁免。中國外交部發言人毛寧同日回應，已經向澳方提出嚴正交涉。