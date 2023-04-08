蔡英文返抵台灣 稱不會屈服

【本報綜合報道】台灣總統蔡英文結束中美洲訪問和美國的過境活動，周四乘搭專機離開，並於周五傍晚7時半左右抵達桃園機場。她指此行令國際社會看到台灣面臨壓力與威脅時更團結，絕對不會因為受到打壓而屈服，更不會因為受到阻礙，而停止跟世界交流。

蔡英文在桃園機場發表講話，稱獲得危地馬拉、伯利茲等國家領導官員對台灣的支持。在過境美國時，獲得多位美國跨黨派參、眾議員的實際支持。她又指要讓國際社會看到，在面臨壓力和威脅時，台灣只會更團結。

較早前，蔡英文離開洛杉磯返台前見記者。當被問及她與美國國會眾議院議長麥卡錫會面一事，她回應時稱，「利用過境跟美國的朋友見面是常有的事情」，又指與美方面對面溝通，有助兩岸關係平穩及區域和平，希望大陸方面克制，不用過度反應。

指馬英九論述是上世紀 對於台灣前總統馬英九在大陸訪問時提到兩岸都是中國，蔡英文認為這是上世紀70年代的論述，「跟現在的環境有些差距」，強調「兩岸互不隸屬是一個很清楚的事實」。