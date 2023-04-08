馬英九結束訪陸行程 稱九二共識又復活

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九周五結束大陸祭祖之旅，上午11時15分在上海乘坐中國國際航空CA195航班離開，於下午約1時抵達台灣桃園機場。馬英九返抵台灣後稱，此行最重要的一點是「九二共識又復活過來了」。中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤周四給馬英九餞行時提到，台灣問題是家裏面的事，決不能讓外人插手。台灣行政院長陳建仁回應指，兩岸互不隸屬，馬英九應該當場跟陸方清楚表明。

馬英九周五上午離開大陸，大陸國台辦副主任陳元豐，上海市委常委、市委秘書長張為等人前往送機。他抵達桃園機場後發表談話，指到大陸祭祖是多年心願，認為兩岸年輕人愈早交流來往、彼此認識，往後發生衝突的機率愈低。他又指，他用實際行動證明堅持九二共識，跟大陸就有共同政治基礎，這樣最符合台灣民眾的利益。

台行政院長反駁宋濤觀點 大陸官媒報道，宋濤周四晚表示馬英九此行對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義，希望兩岸同胞多交流、常來往，大陸將為此創造條件、提供便利。宋濤強調，兩岸同胞都是中國人，要堅持一個中國原則和九二共識，家裏面的事商量着辦，都能得到妥善的解決，決不能讓外人插手。他強調決不能容忍「台獨」分裂行徑，勾連外部勢力搞「台獨」注定失敗。

陳建仁周五到立法院接受施政質詢前見記者，他反駁宋濤的觀點，認為台灣「不是中國的家務事」，台灣本來就主權獨立，兩岸互不隸屬這樣的事實馬英九並沒有交代清楚。陳建仁提到，台灣總統蔡英文今次出訪中美洲相當成功，美國眾議院議長麥卡錫和跨黨派議員對台灣的民主自由和科技發展都相當肯定，台美關係發展將帶來突破，會更上一層樓。