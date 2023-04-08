美眾院代表團訪台 44年首進立院議場

【本報綜合報道】美國眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）周四率領跨黨派國會代表團訪台，代表團周五拜會立法院，並進入議場觀看施政總質詢，這是《台灣關係法》生效44年來，首個公開進入議場參訪的美國眾議院外交關係委員會訪問團。

麥考爾率代表團於周五上午11時許抵達立法院議場2樓貴賓席，觀看正在進行的施政總質詢，立法院長兼會議主席游錫堃、行政院長陳建仁及行政官員介紹訪問團，麥考爾等人在掌聲下起身揮手致意。代表團預計在會後到立法院紅樓簡報室舉行記者會，稍後再接受游錫堃的宴請。

將晤蔡英文賴清德 麥考爾周四率團訪台，在台期間將會晤完成中美洲之行的台灣總統蔡英文，以及台灣副總統賴清德，並接受游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，就各項台美重要議題交換意見。他周四受訪時指，沒有人希望台灣變成如烏克蘭般的戰場，美國所做的努力是讓台灣可以嚇阻北京武力進犯，美國在軍事上支持台灣的立場不必模糊，美國必須加速交付武器給台灣，如果美國生產不及，將協調盟國優先提供予台灣。