北京制裁 蕭美琴美兩組織

對蔡麥會反擊 斥為台獨提供助力 台灣總統蔡英文過境美國、在加州與美國眾議院議長麥卡錫會晤後，中國大陸周五祭出反制措施，宣布制裁美國哈德遜研究所、列根圖書館及其負責人，指控他們為蔡英文從事「台獨」分裂活動提供便利。另外，又懲戒兩間宣揚「台獨」的台灣機構及「台獨」頑固分子蕭美琴。

外交部表示，美方不顧中方反覆交涉和堅決反對，執意允許台灣地區領導人蔡英文於今年3月29日至31日和4月4日至6日「過境」竄美從事政治活動。美國哈德遜研究所、列根圖書館為蔡英文在美從事「台獨」分裂活動提供平台和便利，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》，決定制裁美國哈德遜研究所、列根圖書館，以及其負責人。

頒贈獎項 提供地方會面 制裁措施包括嚴格限制中國境內的高校、機構等組織和個人與哈德遜研究所、列根圖書館進行有關交易、交流、合作等活動。針對哈德遜研究所董事會主席斯特恩（Sarah May Stern）、所長沃爾特斯（John P. Walters），負責列根圖書館日常維護的列根基金會前執行主任希布斯奇（John Heubusch）、行政總裁德雷克（Joanne M. Drake）4名個人，中方凍結他們在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境。

蔡英文於上月30日過境美國紐約期間，受邀出席哈德遜研究所舉辦的「全球領導力獎晚會」，接受研究所董事會主席斯特恩及所長沃爾特斯頒贈「全球領導力獎」。至周三，蔡英文過境美國加州洛杉磯時在列根圖書館與美國眾議院議長麥卡錫、17名美國國會議員會面。

兩台機構同遭大陸懲戒 在同日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮周五表示，決定對台灣的「遠景基金會」和「亞洲自由民主聯盟」兩間機構採取懲戒措施，禁止機構負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其合作。朱鳳蓮指，上述機構以「民主」、「自由」、「合作」為藉口，打着「學術交流」、「研討」等旗號，在國際上大肆兜售「台獨」主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反「一個中國」原則的事件，拓展台所謂國際空間。

遠景基金會全稱兩岸交流遠景基金會，是具有台灣政府色彩的民間智庫，於1997年成立，被認為是台灣當局國家安全體系的外圍智庫。該機構執行長賴怡忠曾任民進黨駐美代表處主任、台北駐日本經濟文化代表處代表室主任、民進黨中國事務部主任、民進黨國際事務部副主任。美國前國務卿蓬佩奧去年兩度訪台，均由遠景基金會邀請。至於亞洲自由民主聯盟則是一個跨國政黨聯盟，民進黨為成員之一。

廣東海事局昨日發布航行警告，指航警將於昨晨11時起至下午3時，在珠江口進行射擊訓練軍事演習。在北京，有記者問及大陸向台灣周邊派遣軍艦和飛機情況，外交部發言人毛寧回應時，建議對方向國防部了解具體情況，並強調中國會採取堅決的措施，堅定維護國家的主權和領土完整。 毛寧指，台灣的前途在於祖國統一，兩岸制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。本報綜合報道