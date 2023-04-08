公司查手機捉內奸 員工拒配合遭辭退

【本報綜合報道】湖北省武漢市一間醫療科技有限公司早前以「捉內奸」為由，檢查員工的手機聊天紀錄和通訊錄。其中一名女員工拒絕配合後，公司卻以此認為她就是內奸，強行將她辭退，並拒絕給予賠償。內媒周四報道，目前該員工正在申請勞動仲裁。

當事人林女士向內媒透露，公司上月7日在例會上以找內奸為由，提出要查看員工手機、恢復聊天紀錄，原因是有人洩露了公司的組織架構和人員資訊。員工被迫接受檢查，但沒想到第二天公司再要求查手機。林女士今次拒絕配合，公司卻以此認為她是內奸。她怒斥：「我只是正常上個班，竟然說我洩露公司機密。」

林女士表示，她前年6月入職，期間不存在違反公司規章制度的行為。公司出具的員工辭退通知書卻稱，她嚴重違反公司規章制度及嚴重失職，未達崗位要求，故解除勞動合約，毋須支付勞動補償金，甚至扣下其2月1日至上月8日的績效工資，在趕她出辦公區域時更強查其私人背包。有律師認為，公司此舉侵犯了員工的個人訊息權、私隱權、人格尊嚴等，甚至涉及侵犯第三方私隱。