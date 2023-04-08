4遊客天門山集體服毒跳崖亡 年齡僅22至33歲 家境欠佳

【本報綜合報道】湖南省張家界市天門山景區周二發生遊客集體服毒跳崖事件，4名遊客全部身亡。張家界市永定區政府昨日公布涉事3男一女均為外省人士，經公安部門查明，他們全屬自殺，排除刑事案件及其他因素；內媒同日披露死者的身份。

常年外省打工 4名死者年齡介乎22歲至33歲，內媒昨日指年齡最大的死者是河南籍男子劉×，最小則為四川內江籍女子小婷（化名），另外兩人分別是彭×及張×。4人家境比較差，當中3人常年在外省打工，其中劉×父親稱兒子老實本分，生前任職保安，因家境貧寒很早便到南方打工，甚少與家人聯繫，但曾於事發前半個月左右突然回家鄉探望祖母，稱「想回來看看」。

知情人士稱，小婷常年在外地打工，生前從事服務行業，一直性格開朗且情緒狀態正常。她上周曾表示要離開廣東佛山，回四川照顧父親，其家屬至周二才獲悉她服毒並試圖在張家界跳崖，至今未知原因。

張×則今年23歲，是家中獨子，同樣長期在外打工，今年過年也沒有回家，事發前曾致電母親稱要出去旅遊。