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太陽能暖袋 充電即開

Hot Pocket太陽能電熱袋。 Hot Pocket太陽能電熱袋。
Hot Pocket太陽能電熱袋。
【本報綜合報道】冬季露營氣溫急跌時，暖包是保暖神物。但用完的暖包若隨意丟棄，裏面的化學藥劑就有可能造成污染。網絡眾籌平台新出的Hot Pocket太陽能電熱袋是利用內置的電池供應熱量，用完後只需利用市電或太陽能板充電，90分鐘後就可繼續使用，減少製造垃圾。
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