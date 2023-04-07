兩岸國際

父親直系138年首誕女
美國密歇根州一對夫婦近日喜迎初生女兒，除了標誌這對夫婦的新篇章，更是男方直系自1885年以來第一個出生的女性，令家族相當興奮。夫婦形容女嬰的到來是一個巨大的驚喜，格外特別。
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