圖謀推翻大選案 遵守傳票 彭斯將指證前上司特朗普

美國前副總統彭斯早前接獲傳票，要求他在大陪審團面前作供，提供與前總統特朗普及其盟友試圖推翻2020年大選結果有關的證詞，彭斯周三透過發言人表示，他不會就聯邦法官要求他在大陪審團面前作證的命令上訴，並將按照法律要求遵守傳票。

特別檢察官史密斯早前以調查特朗普機密文件案、2021年國會暴動為名，向彭斯發出傳票並要求他作供。但彭斯指出，他當時擔任參議院議長，根據憲法條款可以免受傳票傳喚，藉此避免作證。華盛頓特區法官上周駁回彭斯的要求，指令他遵守傳票並作證。彭斯於是發聲明稱支持和捍衞憲法，因此在證實憲法中的原則後，不會反對法官要求他作供的裁決。

目前尚不清楚彭斯何時作供，有消息指出他將會首次在宣誓後，覆述與特朗普在前年1月6日之前的直接對話。當時特朗普向彭斯施壓，要求他確認選舉結果時單方面推翻選舉人票，否定拜登的勝選結果，最終沒有成功。

美國前駐聯合國大使黑莉於2月15日宣布，參加2024年共和黨總統候選人初選。她的競選團隊周三公布，在6周內已籌得超過1,100萬美元（約8,635萬港元）。其中捐款最多是佛羅里達州、德州和南卡羅萊納州，超過黨內競爭對手特朗普去年第4季籌集的950萬美元（約7,457萬港元）。

約翰‧甘迺迪之姪競選總統 美國已故總統約翰‧甘迺迪之姪小羅拔·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）周三向聯邦選舉委員會提交文件，以民主黨人身份參加明年總統選舉。他長期以來是一名疫苗懷疑論者，並在最近出版的書中指控傳染病專家福奇與製藥公司合作，從新冠疫苗中牟利。本報綜合報道