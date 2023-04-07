秦剛見證 沙特伊朗外長簽字復交
【本報綜合報道】中國國務委員會兼外長秦剛昨日在北京，集體會見來華舉行沙伊外長會晤的沙特阿拉伯外交大臣費薩爾、伊朗外長阿卜杜拉希揚。會晤後，秦剛見證沙伊雙方簽署聯合聲明，兩國宣布即日起恢復外交關係。
準備互相重開大使館
伊朗和沙特在中國斡旋下，上月10日同意恢復外交關係。聯合聲明指出，雙方強調討論擴大雙邊關係的方式，以及啟動兩國安全合作協議和經濟、貿易、投資領域合作總協議的重要性。雙方同意在約定時間內重開外交使團，着手採取必要措施開放兩國駐利雅得和德黑蘭大使館以及駐吉達和馬什哈德總領事館。此外，伊沙兩國將繼續在技術代表團之間開展必要協調，以研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪及航班，為兩國相互簽發簽證提供便利。
秦剛指出，沙伊關係改善有3大利好，包括為維護地區和平穩定提供更有力保障，為世界各國通過對話協商解決矛盾提供重要示範，為倡導全球安全倡議、構建人類命運共同體提供了精彩實踐。中國外交部發言人毛寧表示，沙伊進一步改善關係，充分表明地區國家有意願，也有能力掌握地區和平與發展的主導權。中方願繼續積極發揮斡旋作用，支持沙伊雙方不斷增信釋疑。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：