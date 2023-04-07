秦剛見證 沙特伊朗外長簽字復交

準備互相重開大使館

伊朗和沙特在中國斡旋下，上月10日同意恢復外交關係。聯合聲明指出，雙方強調討論擴大雙邊關係的方式，以及啟動兩國安全合作協議和經濟、貿易、投資領域合作總協議的重要性。雙方同意在約定時間內重開外交使團，着手採取必要措施開放兩國駐利雅得和德黑蘭大使館以及駐吉達和馬什哈德總領事館。此外，伊沙兩國將繼續在技術代表團之間開展必要協調，以研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪及航班，為兩國相互簽發簽證提供便利。