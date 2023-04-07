北約警告勿軍事援俄 中方反擊

斯托爾滕貝格

【本報綜合報道】北約秘書長斯托爾滕貝格周三在北約外長會後記者會上表示，如中國向俄羅斯提供軍事支持，將引發極其嚴重後果。中國外交部發言人毛寧昨日批評，美國及北約應承擔烏克蘭問題責任，北約沒有資格指摘施壓中方。

斯托爾滕貝格警告中國，中國向俄羅斯提供任何致命援助都將是有深遠影響的歷史性錯誤。他強調，北約並不將華視為對手，但北京的強硬行為挑戰北約的安全利益和價值觀，北約將持續與印太4國合作應對中國挑戰。中國駐歐盟使團發言人回應指，已注意到斯托爾滕貝格有關言論，堅決反對北約反覆誣衊攻擊中國，反問：「北約怎麼不反躬自省，問問自己往別的國家老百姓頭上扔了多少炸彈？」

傅聰：某些國大發戰爭財 中國駐歐盟使團團長傅聰強調，俄烏都是中國的朋友，中國不願見到朋友兵戎相見，始終積極勸和促談，同俄烏等保持溝通。他指中俄互為最大鄰國，雙方發展友好關係理所當然，一些人故意曲解、抹黑中俄關係，背後有政治目的；並強調中方沒向俄方提供軍事支持，所作所為光明磊落，不像某些國家拱火澆油、大發戰爭財。中方願與歐方一道努力，為政治解決烏危機繼續發揮建設性作用。