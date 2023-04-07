習近平晤馬克龍 增多項合作

【本報綜合報道】中國國家主席習近平昨天在人民大會堂，首先與訪京的法國總統馬克龍見面，再與馬克龍及歐盟委員會主席萊恩舉行中法歐三方會晤，之後再會見萊恩。他與馬克龍會談後透露，中法兩國共同見證一系列重要合作協議簽署，雙方將深化航空航天、民用核能等傳統合作，培育綠色發展、科技創新等新合作增長點，包括共建碳中和中心、加強人才聯合培養等。

烏危機應政治解決 習近平與馬克龍見面後稱，中法一致同意做好多方面工作，一是保持雙邊關係穩定，二是堅持互利互惠、共同發展，三是全面重啟人文交流，最後是相互支持、推動完善全球治理工作。針對烏克蘭危機問題，他稱中方堅持勸和促談、政治解決，願同法方一道呼籲國際社會保持理性克制，履行核武器用不得、核戰爭打不得莊嚴承諾等。

同日接見歐盟主席 此外，習近平亦出席中法歐三方會晤。他指馬克龍與萊恩一同訪華，體現歐方發展對華關係意願，符合中歐共同利益，而當前國際形勢複雜多變，加上烏克蘭危機延宕難解等，中歐應堅持對話及合作，維護世界和平穩定。

中法歐三方會晤結束後，習近平會見萊恩，期間談及台灣問題。他強調台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府及中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。