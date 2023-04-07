組建8突擊旅涉4萬人 烏即將反攻俄軍

部分士兵正隨美軍學駕戰車 美國國防部高級官員周二透露，已擴大烏克蘭軍隊訓練計劃，着重聯合作戰及機動訓練。烏克蘭內務部為計劃中的春季反攻，組建8個突擊旅共4萬兵力。部隊由沒有軍事經驗的平民、退役警員及士兵組成，其中2.5%是女性。

突擊旅各自擁有外號，分別是鋼鐵邊疆、颶風、斯巴達、切爾沃納卡麗娜、前線、憤怒、亞速及卡拉達格。內務部早前透過廣告及社交傳媒募兵，吸引不少高度積極志願者參軍。內務部長克里門科表示，相信烏克蘭仍有相當大的動員潛力。他指突擊旅目標是解放烏克蘭，訓練沒有經驗的平民需要4個月，退役警員或士兵則只需兩個月。

鋼鐵邊疆突擊旅旅長是帕特迪爾（Valeriy Padytel），他曾率領烏克蘭國家邊防局人員守衞馬里烏波爾。帕特迪爾在亞速鋼鐵廠被俘後，去年9月透過俄烏互換俘虜獲釋。他沒有透露反攻時間及地點，強調在組建部隊及等待作戰命令期間，會一直訓練。目前有超過4,000名烏克蘭士兵，在德國格拉芬沃爾訓練場完成美軍提供的訓練。他們組成兩個旅，分別接收美製M2布拉德利步兵戰車及史崔克裝甲車。

波蘭總統會晤澤連斯基 波蘭總統杜達周三在首都華沙，與到訪的烏克蘭總統澤連斯基進行會面。他表示，波蘭完成轉讓及即將移交予烏克蘭的米格29戰機有14架，但升級到北約標準的米格29短期內不會提供。當波蘭陸續獲得新戰機，便能逐步淘汰米格29，屆時會把所有剩餘米格29交付烏克蘭。升級米格29主要改良通訊系統，以執行北約空中警戒任務。移交它們予第三方須盟友同意，特別是美國，因為戰機升級後安裝美國製造設備。

不排除撤巴赫木特守軍 澤連斯基暗示，如果烏東戰略重鎮巴赫木特守軍有被俄軍包圍危險，可能把他們撤離。

不過，烏克蘭副國防部長馬利亞爾（Ganna Malyar）稱，儘管俄軍一再試圖佔領巴赫木特和東部其他城市，但前線局勢完全受到控制，烏軍每天在巴赫木特、利曼、阿夫迪夫卡和馬林卡周圍擊退數十次攻勢。本報綜合報道