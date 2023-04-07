馬英九晤上海書記 盼深化兩岸合作

陳吉寧周三與馬英九會晤時強調，將不斷深化滬台兩地合作交流，持續發揮「雙城論壇」平台作用，為兩岸青年交流互鑑創造更好條件，為台商台企在上海投資興業提供更好服務、營造更優營商環境。馬英九相信未來上海與台灣將有更多合作可能，他們致力推動兩岸關係和平穩定發展，將堅定堅持「九二共識」，深化兩岸交流合作，特別是推動兩岸年輕人相互了解。

出席復旦大學座談會

馬英九昨日率大九學堂學生到上海復旦大學座談交流，除校長金力外，還有4名老師和30名大陸學生出席。馬英九表示，這趟回湖南祭祖，帶着台灣年輕人走訪中國歷史重地，探索兩岸共同記憶，才能共享美好未來，這是他對兩岸年輕人的期許。他邀請復旦大學師生回訪台灣，座談期間又詩興大發，說自己到各地都會想起中國人祖先留下的詩詞。