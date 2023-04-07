洛杉磯會談 小型機展示「台是中國一部分」橫額

【本報綜合報道】台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫在加州洛杉磯會談期間，附近有一架小型飛機在空中拖曳橫額，上面以英文寫着「台灣是中國的一部分」等字句。

蔡英文在列根總統圖書館與麥卡錫及其他美國國會議員會晤期間，有媒體鏡頭捕捉到一架小型飛機持續在列根總統圖書館上空盤旋，機身下方拖曳一條橫額，上面寫有「One China! Taiwan is part of China」（一個中國，台灣是中國的一部分）。蔡英文到場前有反對人士抗議，高舉五星旗高喊「一個中國」、「反制台獨」。亦有支持者在圖書館前集會，高呼「台灣加油」等口號。

華使館曾警告美政界勿晤蔡英文 美國傳媒指，中國駐美大使館曾警告美國國會議員不要會晤蔡英文。美媒公開電郵顯示，發件人為中國大使館參贊李翔（Li Xiang，音譯），內容以英語撰寫，指出：「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義任何理由訪美，堅決反對美方同台灣當局進行任何形式的接觸。」一些參與會晤的議員證實收到電郵，眾議員柯蒂斯的發言人表示，中國不能指揮美國國會成員在美國境內與誰會面，柯蒂斯期待與蔡英文和麥卡錫會面。