蔡英文竄訪麥卡錫 中美航母 台灣周邊擺陣

美國眾議院議長麥卡錫不理會北京反對，周三在加州會晤過境的台灣總統蔡英文。麥卡錫指出，必須加強對台軍售，確保武器按時送達台灣，並加強美台經濟合作及推廣共同價值觀。北京強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係一條不可跨越的紅線。台獨與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。時機敏感之際，中美航空母艦編隊在台灣周邊海域現身。

麥卡錫與一眾美國跨黨派國會議員，在洛杉磯列根總統圖書館與蔡英文會面。麥卡錫會後表示，世界緊張局勢處於冷戰結束以來新高，某些威權領袖試圖利用暴力與恐懼挑動不必要衝突。美台長年共同經歷許多挑戰，至今仍持續在貿易、人權、科技等議題上合作。

麥卡錫：須加強對台軍售 他認為拜登政府知道加強對台軍售、加速交付武器的重要，並引述美國已故前總統列根的名言「實力帶來和平」（Peace Through Strength）。麥卡錫表明目前沒有訪台計劃，但並不代表以後不會去，一旦訪台也不是代表單一政黨或者他個人，而是希望傳達世界更安全的訊息。

蔡英文其後出席洛杉磯僑宴，稱很榮幸在麥卡錫安排下與跨黨派美國國會領袖會面，討論內容攸關雙方共同利益與價值，包括印太區域和平穩定、台美社會繁榮發展及捍衞民主自由。她又指，麥卡錫等人支持台灣的舉動，令她明白到台灣人民在動盪的地緣政治環境中並不孤單。她希望，本年內簽署《台美自由貿易協定》，進一步深化雙方關係。麥卡錫會晤蔡英文前數小時，解放軍海軍航母山東號編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域展開西太平洋航海訓練。

台派護衞艦緊盯山東號 台灣國防部長邱國正昨日稱，已派遣康定級、成功級護衞艦，在距離山東號5至6海里應變區應對。他透露，美國海軍航母尼米茲號在台灣東部約400海里處。日本海上自衞隊周三在沖繩縣波照間島以南約300公里海域，發現向東航行的山東號編隊，隨行艦隻包括054A型導彈護衞艦柳州號及901型綜合補給艦查干湖號。

北京斥美勾連縱容台獨 解放軍海軍052C型驅逐艦長春號周二至周三穿越日本沖繩縣與那國島和台灣之間海域北上，駛向東海。船舶自動識別系統信號顯示，海上自衞隊直升機護衞艦出雲號昨日離開橫須賀，進入相模灣活動。尼米茲號航母打擊群中的美國海軍神盾驅逐艦鍾雲號，近日亦抵達巴士海峽附近，行動或與山東號有關。

在北京，外交部發言人毛寧批評美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。國防部新聞發言人強調，中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

美國國家安全委員會發言人柯比指，台灣總統過境美國是很典型的事，美方立場保持不變。國務卿布林肯亦指出，每位台灣總統都曾過境美國，會晤與活動也都符合先例，美國對台立場維持一致且不變，包括一中政策，美方反對任何一方片面改變現狀。 本報綜合報道