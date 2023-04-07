清明節一日遊 旺丁旺財

內地單日逾2376萬人次出行 內地前天只有一天清明節假期，卻無阻民眾參與「一日遊」或「周邊遊」。文化和旅遊部數據中心估算，國內旅遊單單前天共有逾2,376萬人次出遊，較去年清明節增加22.7%，預計實現國內旅遊收入65.2億元人民幣（約74.3億港元），較去年增加接近三成。

根據內地旅遊網站數據顯示，清明節假期一日遊產品預訂量較去年同期增長超過5倍，其中以短途出行特別火熱，就連自駕租車訂單同比亦增長超過10倍。另有數據顯示，單日假期出行旅遊商品預訂量同比起去年增長接近6倍，一日遊相關商品佔比超過一半。

掀起明前採茶客流 除了一日遊因素帶旺旅遊業，不少上班族亦利用額外年假，連同清明節假期「自製」一個長假，藉此展開較為長途旅行，熱門目的地包括雲南省、廣西自治區、貴州省、四川省、海南省及湖南省等地，造成目的地交通及住宿消費明顯提升。例如，浙江省杭州市、安吉市、安徽省黃山市及福建省武夷山等多個茶旅遊特色目的地近期迎來一波「明前採茶」客流，就連西藏自治區林芝市、河南省洛陽市及江西省婺源縣等賞花熱門目的地近兩周訪問熱度同比增幅超過5倍。

經歷新冠疫情後，內地旅遊市場持續回暖，開始迎來復甦春天。在首都北京，當地宣布啟動一系列文旅消費活動，包括發布10條漫步當地線路，覆蓋全市16個城區及經開區賞花地點。至於江西省景德鎮等地車站亦協調交通部門，特別在旅客高峰期加開前往熱門地區的巴士班次等。本報綜合報道