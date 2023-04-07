甲流勢兇 廣東醫院排長龍

料持續兩周大流行 多校停課 廣東省近日迎來甲型流感（甲流）流行高峰，省內部分醫院連日出現求診人龍。珠海市疾病預防控制中心昨天公布，市內學校部分班級已停課應對。至於佛山市疾控中心則預測，流感流行情況持續兩周左右，建議民眾做好防護，盡量不去人煙密集地方。

珠海疾控證實，當地正處流感高發期，優勢株為季節性甲型H1N1亞型流感病毒，即甲流。面對甲流來襲，珠海市學校已有部分班級根據省相關監測方案要求，採取停課4天應對措施。至於廣州市疾病預防控制中心亦指，當地近一個月以來以甲流為主流感活動水平持續上升，勢頭迅猛，各項監測數據近期也顯示，全市已進入流感春季高發期。

一名陪伴孩子前往廣州市中山大學附屬第三醫院兒科看病家長透露，身邊最近感染甲流人士眾多，孩子班上不少同學已經請假。她指由於孩子開始發燒，故此趕緊前來看病，幸好現在網上預約沒有出現問題，即使前來排隊也不需等候很久時間。

佛山門診量逾1200人次 除了珠海及廣州，佛山市南海區人民醫院有醫生亦透露，醫院早前門診量逾700人次，至周日達到1,200人次高峰，已調配所有符合資格醫生，提供最大門診服務量。由網上流傳畫面可見，大批家長日前陪同兒女前往佛山市南海區人民醫院求診，另有長者等待醫生診療。

對於廣東省為何發生甲流流行高峰，有廣東疾控專家認為，是次疫情與省內多地正經歷「回南天」天氣有關，例如地區早晚溫差大，環境有利病毒傳播。另有專家估計，內地新冠疫情結束後，民眾不再戴口罩，某程度增加呼吸道傳染病流行時中招機會。

與普通感冒相比，流感症狀較重。資料顯示，甲流患者發病後3至6小時內發燒，高燒一般持續3至5天，也有可能出現頭痛、全身肌肉痠痛、疲乏無力及頭暈等症狀，若出現高燒不退或呼吸急促等情況應立即求醫。本報綜合報道