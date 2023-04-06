准140萬兒童註冊 TikTok遭英罰1.2億元

【本報綜合報道】英國資訊專員辦公室周二向中國短片分享應用程式抖音國際版TikTok，罰款1,270萬英鎊（約1.2億港元），指TikTok在2018年5月至2020年7月間容許多達140萬名13歲以下兒童在未有家長同意下註冊帳戶，並濫用兒童的個人數據。

未經家長同意 資訊專員辦公室原本計劃罰款2,700萬英鎊（約2.6億港元），經TikTok游說撤銷部分指控之後，決定將相關罰款減少。

當局指，TikTok未有採取充足措施，識別並移除這些兒童帳戶，亦未經父母同意使用兒童的個人數據，強調英國有法律確保兒童在網上與現實世界一樣受到保護，有關數據可能被用於追蹤，令兒童收到有害及不當內容。

TikTok不同意處罰，指TikTok是13歲或以上用戶才可使用的平台，並已投入大量資金防止13歲以下兒童註冊，而多達逾4萬人的團隊每日24小時確保平台資訊安全。

TikTok指會繼續檢視當局的決定以考慮下一步行動。