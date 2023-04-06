半年撲殺家禽1700萬 日本爆禽流 無處埋屍

日本爆發歷來最嚴重的禽流感疫情，去年10月至今年3月合共撲殺逾1,700萬隻家禽，地方政府和農民都稱已沒有足夠土地來掩埋被撲殺的死禽。

撲殺多屬蛋雞 蛋價飆升 日本傳媒周二指，全國今季撲殺千萬計家禽，一般來說在禽流感疫情期間，農民和地方政府通常會針對染疫禽類的屍體、排泄物和人類個人防護設備等事宜預先制訂計劃，防止病毒傳播或污染水源。惟今次撲殺的死禽數量超出預期，地方政府直指已沒有足夠土地來掩埋死禽，部分地方可能需用焚燒方式處理家禽屍體。此外，由於撲殺的大多是蛋雞，導致日本雞蛋價格飆漲。

根據統計，出現禽流感的26個都道府縣，有16個道縣因掩埋預定地會滲水或用地不夠而無法掩埋禽屍，焚燒的話需借用焚化設備，相當耗時。愛媛縣有雞場去年撲殺15萬隻染疫雞隻，為了符合防疫規定及重新營業，單單是尋找預備掩埋禽屍的場地就花了3個月。有雞農解釋，要考慮掩埋地會不會滲水、能否用重型機械挖土、有無硬土層石頭等，大家都被搞得焦頭爛額，這樣下去惟有放棄養雞。」

青森擬動用防衞省土地 部分市政當局已採取措施確保撲殺的家禽獲得處理，例如高知縣成立一個由市政當局利益相關者組成的委員會，與家禽養殖戶共享土地訊息。

青森縣亦事先與中央政府協商，在禽流感大規模爆發時可暫時使用防衞省土地來掩埋禽屍。本報綜合報道