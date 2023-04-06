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美韓聯合空中演習 圖對朝示警
南韓國防部昨日表示，美國空軍B52H戰略轟炸機、F35B隱形戰機及F16戰機，與南韓空軍F35A戰機在朝鮮半島上空實施聯合空中演習，而時值北韓日前公開大量戰術核彈頭，對朝示警味濃。美國空軍第7航空隊司令普勒斯指，美韓空軍的合作比以往任何時候都堅固，具備完成一切任務的能力和態勢。（綜合報道）
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