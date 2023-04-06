4月6日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月06日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
炸死親俄博主 反普京組織認責
俄羅斯聖彼得堡市中心一間咖啡店周日發生爆炸案，著名親俄軍事博主塔塔爾斯基喪命。女疑犯特雷波娃事後被拘捕，俄羅斯聯邦偵查委員會前日指控她涉犯恐怖主義罪，還押至6月2日再訊。反總統普京的俄羅斯組織「國民共和軍」於前日承認策動襲擊，且並未接受任何外國機構幫助。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230406-0406_00180_029/炸死親俄博主--反普京組織認責
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc