兩岸國際

炸死親俄博主 反普京組織認責

俄羅斯聖彼得堡市中心一間咖啡店周日發生爆炸案，著名親俄軍事博主塔塔爾斯基喪命。女疑犯特雷波娃事後被拘捕，俄羅斯聯邦偵查委員會前日指控她涉犯恐怖主義罪，還押至6月2日再訊。反總統普京的俄羅斯組織「國民共和軍」於前日承認策動襲擊，且並未接受任何外國機構幫助。（綜合報道）
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