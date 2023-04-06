博雷利：華撐俄違聯合國承諾

博雷利

【本報綜合報道】歐盟外交和安全政策高級代表博雷利前日猛烈抨擊中國在俄烏衝突中支持俄羅斯，稱北京此舉是明目張膽違背其對聯合國承諾的責任。

博雷利稱：「我們對於（聯合國）安全理事會常任理事國有明確期望，認為其應該起身捍衞國際間以規則為基礎的秩序。中國有對公正和平做出貢獻的道德義務。」歐盟委員會主席萊恩、法國總統馬克龍今日在北京與中國領導人會談。萊恩在社交網站表示，與中國領導人會晤期間，烏克蘭將是重要議題，歐盟希望實現尊重烏克蘭主權及領土完整的正義和平。萊恩還趕在出行前與烏克蘭總統澤連斯基通話，以協調相關戰略。

華：不結盟 不對抗 不針對 中國國務院總理李強前日與俄羅斯總理米舒斯京通電話，指雙方關係堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，堅持相互尊重、相互信任、互利共贏，不僅促進各自發展振興，亦維護國際公平正義。米舒斯京表示，俄羅斯珍視同中國的全面戰略協作夥伴關係，願同中方加強睦鄰友好，深化各領域務實合作，推動兩國共同發展。