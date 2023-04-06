可攜核導彈交白羅斯 俄反制歐美升級戰事

俄羅斯國防部長紹伊古前日證實，伊斯坎德爾M戰術導彈系統已移交白羅斯武裝部隊，導彈可搭載常規及核彈頭。他譴責北約加強反俄路線，導致烏克蘭衝突升級。美國國防部宣布，向烏克蘭提供新一批總值26億美元（約203億港元）安全援助。

紹伊古與俄軍領導層舉行電話會議，透露部分白羅斯攻擊機具備使用核武，打擊敵方目標的能力。從周一（3日）起，白羅斯士兵在俄羅斯一個訓練場受訓，學習如何使用伊斯坎德爾M保衞俄白聯盟國。紹伊古談及烏克蘭特別軍事行動進展，稱俄軍繼續解放頓巴斯，巴赫木特、阿夫迪夫卡、利曼及庫皮揚斯克方向的作戰行動，正在穩步發展。俄羅斯對烏克蘭軍事設施的高精度打擊，中斷部分武器生產及影響彈藥燃料供應。

紹伊古宣稱，年初至今共摧毀烏軍59門M777榴彈炮、13門M109系列自走榴彈炮、14套M142高機動多管火箭系統發射器，以及30門來自波蘭、德國、法國和捷克的自走炮。他指美國及其盟友增加對烏克蘭的軍事援助，本年打算提供逾200輛西方製造坦克及超過400輛新型裝甲戰車。西方正在考慮向烏克蘭提供F16戰機，以及射程300公里的陸軍戰術導彈。

美再軍援烏203億元 根據美國總統拜登授權，新一輪援助中5億美元（約39億港元）彈藥及裝備從美軍庫存中撥出，為烏克蘭春季攻勢作準備，餘下則動用烏克蘭安全援助倡議基金採購。根據美國總統拜登授權，從美軍庫存移交物資包括用於坦克、M142高機動多管火箭系統、迫擊炮、榴彈炮及愛國者防空導彈的彈藥等。同時，拖式反坦克導彈、戰術回收車輛、重型油罐車及用於運輸坦克等重型設備的牽引拖車，亦在移交名單之列。至於採購武器方面，包括更多國家先進地對空導彈系統彈藥、反無人機武器及精確航空彈藥等。

有美國國防部高官透露，目前交戰雙方戰線相對穩定，美國希望援助有助烏克蘭發動攻勢，並在預期的反攻中堅守陣地。烏克蘭總統澤連斯基表示，目前最重要是立即採取行動，不要浪費時間及錯失任何機會。烏克蘭外長庫萊巴感謝美國提供一切援助，協助烏軍籌備反攻。本報綜合報道