34項偽造商業紀錄 面臨136年牢獄 特朗普拒認罪

特朗普周二就掩口費案主動前往紐約曼哈頓刑事法院過堂，成為首位受到刑事起訴的美國前總統。他被控34項偽造商業紀錄罪，一旦罪成可面臨合共136年監禁。特朗普否認控罪並離開法院，同日晚上返回佛羅里達州海湖莊園別墅向支持者演講，稱「美國正走向地獄」及「唯一犯下的罪就是毫無畏懼地捍衞國家」，批評指控是為了干預明年總統選舉。

特朗普於中午離開特朗普大樓，車隊駛往10公里外的法院，沿途有警察嚴密戒備，直升機在上空盤旋。特朗普途中在社交平台TRUTH Social發貼文︰「我正前往曼哈頓下城區，去法院，看似超現實。他們將會拘捕我，不能相信這在美國發生。MAGA（讓美國再次偉大）。」

不鎖手銬 被捕提堂後保釋 特朗普下車後首先往曼哈頓地區檢察官辦公室自首，隨即被捕及拘留，然後打手指紋但不需鎖上手銬。曼哈頓地區檢察官布拉格在庭上公開大陪審團起訴書，特朗普十指交叉合掌，身旁坐着律師團。他在整個過程中惜字如金，只說了10個單字，但瞪了布拉格一段時間。對於如何答辯時，特朗普回答稱：「不認罪。」

涉向兩女及門僮付掩口費 長達13頁的起訴書指控特朗普與他人透過一項計劃，在2016年總統選舉前掩飾負面消息。他涉嫌透過關係密切的美國媒體公司，向兩名有性關係的女子支付掩口費，然則偽造商業紀錄掩飾款項。特朗普亦涉嫌向一名聲稱知道他有私生子的特朗普大樓前門僮支付掩口費，但後來證實私生子說法是虛構。

特朗普逗留45分鐘後保釋離開法院，主審法官梅爾尚否決辯方豁免特朗普不用親自出庭的要求，並警告特朗普及其團隊不得在社交平台煽動暴力，案件定於本年12月4日再訊。

返海湖莊園 向支持者演說 特朗普返回海湖莊園發表25分鐘演說，稱從沒想過美國會發生這樣的事，指摘激進左翼無法靠選票打敗他，所以試圖利用法律干預選舉，並批評梅爾尚是他的仇恨者。

值得留意的是，特朗普下次在紐約應訊適值共和黨總統候選人提名戰如火如荼之際，離艾奧瓦州黨團會議只有數周，或對特朗普的選情構成影響。

此外，哥倫比亞特區上訴法院裁定，前白宮幕僚長梅多斯等多位前特朗普幕僚，須就特朗普陣營涉干預2020年總統選舉一案出庭作證。有分析指出，起訴前總統一事是史無前例，共和黨人日後或會以牙還牙，待總統拜登及其他民主黨籍總統卸任後，尋找起訴的理由。本報綜合報道

布拉格 斯蒂芬妮 示威者要求囚禁特朗普。 特朗普涉向3人付掩口費內容 特朗普抵法院一刻。（中新社圖片）