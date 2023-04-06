公司推誕嬰拍片 孕婦憂洩私隱

【本報綜合報道】湖北省黃岡市一名孕婦周一透露在當地醫院產檢時，被一間公司的工作人員推銷「新生兒出生微電影」服務，擔心鏡頭可能拍到產婦的私隱，有洩露風險。內媒周二報道事件，涉事公司強調影片是加密傳輸，交貨後不會保留，客人私隱一旦外洩定會追責。

公司稱有加密不留底 涉事公司名為「一芽」，在微信公眾號上宣稱已進駐50多家醫院的產科，在宣傳文章亦詳細介紹合作的醫院和項目情況，並放出一段新生兒剪臍帶的護理過程。孕婦鄧女士指該公司工作人員介紹，微電影項目是與婦幼醫院合作，家屬簽訂同意書、繳納299元人民幣（約340港元），就可將胎兒在產房出生後、交給家長前的這段時間影像資料剪成小電影，交給家長做紀念。

河南衞輝市婦幼保健院、湖北黃岡團風總醫院、徐州沛縣國泰醫院產科均表示有此項業務；湖北羅田縣婦幼保健院則指，有規定不允許拍攝這些環節。團風縣總醫院指，項目是孕產婦自願選擇，費用與醫院無關，而該公司簽了保密協議，如訊息洩露會被追究法律責任。衞輝市婦幼保健院則承認，影片是該公司處理，不知原始資料會拿到哪裏。有律師表示，一般情況下產房和病房內不能擅自安裝鏡頭，涉事項目存在侵犯私隱風險，如有私隱外洩，醫院也要承擔責任。