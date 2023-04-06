淫狼殺女童判死緩 獲再審檢察建議

當時23歲的青年趙建2015年8月30日將女童陽陽拖到廁所猥褻，因害怕事情暴露，事後拿鎬頭多次擊打對方頭部，致其顱腦損傷死亡。趙建作案後逃離現場，將衣服和身上血漬洗淨，翌日還曾前往案發現場和其他群眾圍觀。趙建因犯故意殺人罪、猥褻兒童罪，被判處死緩並限制減刑，後改判死緩，死者家屬不服判決申訴後獲立案。

內媒周二報道，陽陽的母親王東不理解，葫蘆島中院在重審時，認為趙建在庭審中對故意殺人的主要事實翻供，不能認定為自首情節，但判決結果卻沒了限制減刑，是愈判愈輕。她認為趙建是被警方逮捕而非自首，不認同遼寧省高院裁定書中認定他有自首情節的說法。王東斥趙建作案極其殘忍，強調「我不會諒解，只求兇手被判處死刑立即執行，而不應是緩刑」。