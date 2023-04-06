員工被迫清明加班 犯眾怒掀辭職潮

指開工常違法超時 中電科否認涉事 內地周二網傳中國電子科技集團有限公司（簡稱「中電科」）成都區軟件開發事業部一名員工，因不滿被上司安排清明節加班，聲稱整個部門已「早8晚11」地上班，憤而在微信與對方對罵。事件引起部門同事共鳴，紛紛要求辭職。官方指若情況屬實，該公司或涉嫌違反《中華人民共和國勞動法》（每天8小時工作，加班不超過3小時）。中電科回應指，聊天紀錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。

根據聊天截圖，名為「董俊」的上司詢問有無員工清明節自願加班，但時隔兩日仍無人理會，於是他便指定了兩名員工。其中一名被點名的陳×因而暴怒，怒罵上司是「傻×」、「哈巴狗」，聲稱自己全部門同事整月從8點上班，到晚上11點下班，嚴重違反勞動法，而公司領導卻在家悠閒躺平。「董俊」遭到責罵後，稱自己已將對話截圖交給領導。

強硬領導急轉軚認錯 陳×回覆了一句「我明天坐等人事來辭退我」，有關對話激起群憤，多名員工回覆「+1，坐等人事，要走一起走」，最終導致軟件開發部門23人集體請求辭職，硬件和其他部門的員工也有數十人請辭。公司大領導知道眾怒難犯，急忙打圓場；此前兩位表現強硬的領導，也急忙認錯。惟陳×繼續火力全開，把公司各種問題罵了一遍。

成都市勞動保障監察總隊則表示，清明節屬法定節假日，用人單位如若加班，需支付300%費用。根據《勞動法》第41條，用人單位經與工會和勞動者協商後可以延長工作時間，一般每日不得超過1小時；因特殊原因需要延長工作時間的，在保障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過3小時，但是每月不得超過36小時。

中電科昨日回覆內媒表示，網傳微信群聊天紀錄發布和傳播有關中電科的不實訊息和言論，公司高度重視，認真排查，上述微信群聊天紀錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。對於傳播、擴散虛假不實訊息的行為，集團公司將保留追究法律責任的權利。本報綜合報道