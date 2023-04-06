解放軍3船艦 現身日本海域

815型電子偵察船開陽星號

【本報綜合報道】日本防衞省統合幕僚監部周二表示，一艘中國海軍電子偵察船周一現身津輕海峽。同日，中國海軍一艘驅逐艦及護衞艦，在沖繩宮古島附近海域出沒。

防衞省表示，中國海軍815型電子偵察船開陽星號於周一中午12時左右，在青森縣龍飛崎西南方約80公里海域航行，之後朝着東北方向駛過津輕海峽進入太平洋，日本海上自衞隊派出巡邏機和艦艇警戒。開陽星號於上月28日經對馬海峽，從東海駛入日本海，美國海軍航空母艦尼米茲號當日停靠南韓釜山，於周一至周二聯同日韓聯合演習。

日自衞隊監視 此外，海上自衞隊於周一下午3時，發現中國海軍052C型驅逐艦長春號、054A型護衞艦安陽號在宮古島東北約80公里海域航行，向南穿越宮古海峽後進入太平洋，海上自衞隊派出艦機監視及搜集情報。

日本內閣官房長官松野博一昨日宣布，為改善日本的安全保障環境，將設立新機制向擁有法治等共同價值觀的國家軍隊提供器材支援，提升區域阻嚇力。日媒認為，此舉目的是抗衡中國。

052C型驅逐艦長春號 054A型護衞艦安陽號