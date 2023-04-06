蔡英文麥卡錫加州會面 山東號現身台海域

美國眾議院議長麥卡鍚與台灣總統蔡英文會面前夕，台海局勢風起雲湧。福建海事局昨日宣布，在台灣海峽中北部執行為期3日的聯合巡航巡查專項行動。解放軍海軍航空母艦山東號編隊同日現身台灣東南海域，台軍嚴密監視。

蔡英文周二下午結束中美洲伯利茲訪問行程，乘專機轉往美國加州洛杉磯過境。麥卡錫於西岸時間周三上午10時（香港時間周四凌晨1時），在列根總統圖書館迎接蔡英文，隨後兩人閉門會談。包括麥卡錫本人在內，共有18名美國民主和共和黨眾議員參加。蔡英文和麥卡錫會晤後分別發表公開談話，並出席午宴。蔡英文是首位台灣總統，在美國本土與美國政壇第3號人物會面。

蔡英文與台官商討區域局勢 蔡英文過境洛杉磯前，在伯利茲透過視訊與台高級安全官員討論區域局勢，要求相關單位持續掌握周邊情勢，讓訪問團能即時掌握狀況。出席者包括在台灣的國安會秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、國安會諮詢委員陳俊麟、國安局長蔡明彥、國安會副秘書長徐斯儉、總統府副秘書長黃重諺出席，以及隨同蔡英文出訪的總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、總統府副秘書長張惇涵。

大陸在台海啟動巡航行動 福建海事局稱，由台灣海峽中型巡航救助船「海巡06」輪編隊領銜的海事執法船艇編隊，昨早9時駛離福建海事局平潭海事監管基地。參與人員來自東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，將對平潭對台直航集裝箱航線、小三通客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採沙活動多發區等水域開展巡航巡查。行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。未來兩天，「海巡06」輪編隊將持續在台灣海峽中北部開展巡航巡查行動。

台灣國防部指，解放軍海軍山東號航母編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航海訓練。台軍海空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。聲明批評大陸持續派遣機艦，侵擾台灣周邊海空域，破壞區域安全與穩定現狀。聲明強調，外來壓力不會阻撓台灣走向世界的決心，台軍將持續嚴密監控台海周邊軍事動態，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則應處任何挑戰，有能力、有決心、有信心捍衞安全。本報綜合報道

麥卡錫 蔡英文 航空母艦山東號現身台灣東南海域。