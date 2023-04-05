兩岸國際

外遊兩個月 家中薯仔成魔
中國遼寧省瀋陽市一名男子與妻子旅遊兩個月後，回家時發現放在廚房的薯仔赫然「成魔」，發芽長出很多巨長觸角，最長的一根更有一米多，直接插進電磁爐內。他抱怨指，「電磁爐現在不好使了」。
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