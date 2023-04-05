小學畢業達1.72米 自薦獲星探青睞 高妹自小被嘲笑 當模特兒拾自信

【本報綜合報道】新加坡一名女子自小就長得比同學高，因身高而被開玩笑曾讓她自卑，她偶然鼓起勇氣發給星探的一封電郵，不僅讓她躋身模特兒的行列，也讓她找到自信。

19歲的余欣怡小學時就比同班同學高出一大截，小學3年級至4年級甚至高了10厘米，小學畢業時更是長到1.72米。她也曾被懷疑患有巨人症，而須每年去醫院檢查。

同學戲稱長頸鹿巨人 同學更戲稱她為長頸鹿、巨人。她說，因為長得高，同學們幾乎不把她當作女生看待，也經常提出她的身高應該打籃球等建議，讓她備受困擾。

一年前余欣怡偶然在網上看到一位星探，嘗試聯絡對方後，開啟了不一樣的人生。

現在她在兩間公司做兼職模特兒，其中一間是海外公司，因此她的身影時常都會出現在國際品牌的新加坡時裝表演上。

余欣怡原先很自卑，不願意和同學交流，其自信心在多場表演獲得好評後逐漸建立起來。如今，她還不時通過Instagram帳號，分享自己工作時的照片。她將在今年8月讀大學，會在開學前繼續專注於模特兒事業。