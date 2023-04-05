美加繞月4人組 女性 非裔 首入選

月亮女神號二號明年底升空 美國及加拿大的太空總署，周一聯合公布參與月亮女神號二號（Artemis II）繞月任務的4位機組人員名單。小組由美加兩國太空人組成，其中首次包括了女性及非裔成員各一。他們將會在明年11月升空，這是半世紀以來重啟探月計劃的首次載人任務。

發布會假美國詹森太空中心附近的艾靈頓機場舉行，美國太空總署署長尼爾森和加拿大太空總署負責人尚帕湼一同出席。

驗證飛船生命支持系統 在簡單儀式後，4位機組人員由尼爾森逐一介紹登台接受同僚祝賀。其中包括任務指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）、非裔飛行員格洛弗（Victor Glover），二人均曾逗留太空逾165日；以及兩位任務專家：曾在太空駐留328日的女太空人科赫（Christina Hammock Koch），和首次執行探月任務的加拿大前戰機機師漢森（Jeremy Hansen）。

去年12月月亮女神號一號無人太空船試驗升空後，月亮女神號二號開始該型號太空船首次真正載人任務。繞月料為期10日，主要驗證獵戶座飛船的生命支持系統，並驗證人類在深空生活和工作所需的能力和技術，為長期在月球執行任務和建立基地鋪路，並將技術應用於探索火星。本報綜合報道